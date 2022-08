GUIDA TV 20 AGOSTO 2022 | UN SABATO TRA #THEVOICESENIOR | #LOSHOWDEIRECORD E GLI EUROPEI DI MONACO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 20 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – The Voice Senior (Replica) Talent Show con Antonella Clerici00.00 – Storia di Noi Due Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 – Lo Show dei Record (Replica) Show con Gerry Scotti23.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 –diSport 23.00 – Tg2 Dossier Rubrica 20.25 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Superman & Lois (1°Tv) Serie Tv 00.00 – Batwoman (1°Tv) Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.00 – Blob Rubrica20.30 – C’era una Volta il West Film23.25 – Tg3 Notizie 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 – SMS: Sotto Mentite Spoglie Film 23.15 – Di Che Segno Sei? Film La7 Tv8 20.35 – In Onda Talk ...