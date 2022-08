Guerra Russia-Ucraina | Kiev attacca la Crimea con i droni | nel mirino la flotta russa a Sebastopoli

valigiablu : La propaganda del Cremlino sta manipolando la storia per giustificare l’invasione dell’Ucraina - Corriere : Nella notte i russi bombardano Mykolaiv e Kharkiv. Le forze di Kiev attaccano Melitopol - petergomezblog : Stati Uniti, l’ex Segretario di stato americano Henry Kissinger: ““Siamo sull’orlo di una guerra con Russia e Cina… - Ernesto76896081 : RT @distefanoTW: Quello della bolletta è un tema semplice, senza girarci intorno: l’Unione europea e l’Italia hanno clamorosamente PERSO la… - mariavenera2 : RT @mariavenera2: @gianmicalessin Non è la guerra giusta soprattutto dopo aver permesso che i presidenti ucraini bombardassero il Donbass p… -

RaiNews

"Ci rammarichiamo nell'assistere che laingiustificata, non provocata e illegale dellacontro l'Ucraina non ha fatto altro che amplificare la repressione interna e la sistematica ...È il 178esimo giorno diin Ucraina. Latorna a mettere pressione all'Europa attraverso il gas: Gazprom ha comunicato l'interruzione completa delle forniture da Nord Stream per tre giorni, dal 31 agosto al 2 ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 178 - Stato maggiore forze armate: la Russia ha perso 45mila soldati - Stato maggiore forze armate: la Russia ha perso 45mila soldati DottL'esperta di sicurezza di Berlino Julia Friedrich ha lamentato la tradizionale rappresentazione delle relazioni di genere nella guerra in Ucraina. Sul ...Il richiamo alla pace di Mattarella e la nuova condanna della "guerra scellerata all’Ucraina, noi risorti dal nazifascismo abiurando dai totalitarismi" ...