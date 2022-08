Guerra Russia-Ucraina, accuse a Kiev per la morte della figlia di Dugin. Ucciso il capo degli 007 ucraini di Kirovohrad (Di sabato 20 agosto 2022) Coprifuoco a Kharkiv per la festa dell’Indipendenza, a Kiev dipendenti pubblici invitati a lavorare da casa. Bombardata Dnipropetrovsk. Usa: «Mosca aggira i blocchi commerciali attraverso la Turchia». Quattro navi cargo lasciano il porto di Odessa Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 20 agosto 2022) Coprifuoco a Kharkiv per la festa dell’Indipendenza, adipendenti pubblici invitati a lavorare da casa. Bombardata Dnipropetrovsk. Usa: «Mosca aggira i blocchi commerciali attraverso la Turchia». Quattro navi cargo lasciano il porto di Odessa

santegidionews : Siamo a rischio di guerra mondiale? Molti lo pensano. Non si parla più di pace. Le linee di dialogo sono flebili o… - martaottaviani : In #Russia è legato a organizzazioni ultra nazionaliste dai contorni molto ambigui. Quello che si racconta troppo p… - MediasetTgcom24 : Mosca, salta in aria l'auto guidata dalla figlia dell'ideologo di Putin #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina… - Nicola23453287 : RT @intuslegens: Banchieri e laidi cocainomani sottomettono i popoli con la menzogna biopolitica. Portano guerra per soffocare il lavoro na… - Mary85835083 : RT @intuslegens: Banchieri e laidi cocainomani sottomettono i popoli con la menzogna biopolitica. Portano guerra per soffocare il lavoro na… -