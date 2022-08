Guerra Russa-Ucraina | la vita sospesa degli sfollati di Leopoli in un’atmosfera surreale

(Di sabato 20 agosto 2022) Con il termine “interni” si indicano tutte quelle persone, o gruppi di persone, che sono state forzate o obbligate a fuggire o a lasciare le loro abitazioni o i luoghi abituali di residenza, in particolare in conseguenza ad un conflitto armato o per erne gli effetti di situazioni di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri naturali o provocati dall’uomo, e che non hanno valicato un confine di Stato internazionalmente riconosciuto. La città di Lviv, conosciuta ai più col nome die situata nel nord ovest dell’, oggi è luogo di rifugio per chi scappa dalla. Dopo aver subito alcuni attacchi diretti come conseguenza del conflitto in corso nel Paese iniziato lo scorso 24 febbraio, nelle ultime settimane Lviv è la città ...

A poca distanza da noi, nel cuore dell'Europa, si combatte unascellerata, provocata dall'aggressione della Federazioneall'Ucraina. L'Europa e' risorta dal nazifascismo proprio ......c'è stato il più ambizioso bombardamento ucraino contro postazioni russe dall'inizio della, ... Nella notte, nella regionedi Belgorod ci sono state almeno due grandi esplosioni e le ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 178 - Kiev: bombe russe su Voznesensk, 9 feriti tra cui 4 bambini - Kiev: bombe russe su Voznesensk, 9 feriti tra cui 4 bambini I ricavi non serviranno per aiutare i rifugiati ucraini, in fuga dalla guerra scatenata nel loro paese da Mosca alla ... da cui si rifornisce anche la compagnia energetica statale russa Gazprom.Un drone ucraino su un edificio per lo staff della Flotta del Mar Nero, a Sebastopoli, in Crimea. Non è chiaro se sia stata un'azione programmata o se il ...