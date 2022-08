Guerra Navas-Psg | il Napoli costretto ad attendere la fine del mercato

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 agosto 2022) Ilcontinua adKeylor, dopo gli ultimi colpi messi a segno infatti la società partenopea vuole chiudere il calciocon il portiere del PSG e nonostante ci sia il gradimento dell’estremo difensore, bisogna aspettare. Secondo quanto riferito infatti dalla Gazzetta dello Sport, è in atto unatraed il PSG. Il portiere non ha gradito i comportamenti della società ed è per questo che la trattativa che lo porterebbe alnon è ancora decollata definitivamente. Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeper Keylorwarms up prior to the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier (MHSC) at The Parc des Princes stadium in Paris on September 25, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / ...