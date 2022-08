Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 5km di fondo agli Europei di nuoto a Roma, Domenico Acerenza ha vinto l’argento (Di sabato 20 agosto 2022) Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 5km di fondo in acque libere agli Europei di nuoto di Roma, mentre Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d’argento. Paltrinieri ha 27 anni ed è uno dei più forti nuotatori italiani Leggi su ilpost (Di sabato 20 agosto 2022)hala5km diin acque liberedidi, mentrehalad’argento.ha 27 anni ed è uno dei più forti nuotatori italiani

