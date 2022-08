(Di sabato 20 agosto 2022) E’ già finita la storia d’amore tra. Ilminore di, dopo aver avuto una figlia (la piccola Sophie lo scorso 21 settembre 2021) ha chiuso la relazione con la ventenne svelando l’accaduto su Instagram.siCiao ragazzi, in molti mi hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino si sono lasciati: il fratello di Pierpaolo rompe il silenzio - CiottolinaB : Alfonso ascoltami: GIULIO PRETELLI AL GFVIP7 - giannigatto57 : @monicalauretti Ehi stupidotto, Pier è già a maratea con leo, ariadna, margherita, bruno, giulio, alessia, sophia e… -

Gossip e TV

Cosìnell'annunciare la fine della relazione con Alessia . Il fatto che i due ragazzi passino comunque del tempo assieme con la piccola Sophie spinge a credere che i rapporti non si ...La diretta interessata non ha mai commentato le voci suFratini: a smentire al suo posto ci ... All'interno della Casa più spiata d'Italia ha invece avuto un flirt con Pierpaolo, oggi ... Giulio Pretelli: “Finita con la madre di mia figlia”. Pierpaolo profetico Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, tramite una Story Instagram ha comunicato che la relazione con la fidanzata Alessia – a questo punto ex – è giunta al capolinea. Un fulmine a ciel sereno consid ...L’ex moglie di Flavio Briatore, vista di recente in tv a Battiti Live, starebbe vivendo da qualche settimana una passione segreta con un noto ...