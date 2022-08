Giovanni Cerruti | il marinaio ligure che divenne il re dei cacciatori di teste

(Di sabato 20 agosto 2022) Il “continente nero” non fu l’unico miraggio degli esploratori italiani. L’Asia e in particolare le Indie orientali — Malesia, Borneo, Indonesia, Nuova Guinea: le terre del salgariano Sandokan — attirarono naturalisti come Odoardo Beccari, Luigi D’Alberti, Elio Modigliani ma anche inquieti protagonisti del Risorgimento come Nino Bixio (morto a Banda Aceh il 16 dicembre 1873) InsideOver.

http://gazzettadalba.it/

A chiudere questa listaCaporetto. Nel Piemonte 1 - 02 arriva la riconferma del deputato ... Si tratta di Massimo, consigliere di Asti. Chiudono la lista Antonella Scagnetti e Giuseppe ......(Torino e provincia) 1) Appendino Chiara 2) Iaria Antonino 3) Tevere Carlotta 4) Caponetto... Panico Francesco Piemonte 2 - 02 (Alessandria, Asti e Cuneo) 1) Appendino Chiara 2)... La Bollente, il cuore accogliente di Acqui Terme Una gara con solo qualche piccola sbavatura, ma è normale quando la tensione è al massimo, in competizioni di quest’importanza Le Fate illuminano l’Olympiahalle di Monaco di Baviera e conquistano l’or ...Roma, 12 ago. Adnkronos) – “Non so dire se è la soddisfazione più grande della mia carriera, forse sì. Certamente sono scesa per la prima volta in acqua sciolta, senza tensione e solo per dare il mass ...