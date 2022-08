Ginnastica artistica, l’Italia sfata il tabù agli Europei: prima medaglia con la squadra maschile. I 45 podi azzurri (Di sabato 20 agosto 2022) l’Italia è salita sul podio del Vecchio Continente per la prima volta nella sua storia. prima di oggi, infatti, la nostra Nazionale non era mai riuscita a festeggiare un podio agli Europei nella prestigiosa gara a squadre riservata agli uomini, la prova che misura la profondità e la validità del movimento di un intero Paese. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si sono tinti d’argento a Monaco, salendo sul secondo gradino del podio alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Turchia, travolgendo grandi compagini come Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Ungheria. Si tratta di un risultato di assoluto spessore per il Bel Paese, giunto a sette giorni dal trionfo delle Fate nella gara femminile. Si tratta del 45mo alloro in campo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)è salita sulo del Vecchio Continente per lavolta nella sua storia.di oggi, infatti, la nostra Nazionale non era mai riuscita a festeggiare unnella prestigiosa gara a squadre riservatauomini, la prova che misura la profondità e la validità del movimento di un intero Paese. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si sono tinti d’argento a Monaco, salendo sul secondo gradino delo alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Turchia, travolgendo grandi compagini come Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Ungheria. Si tratta di un risultato di assoluto spessore per il Bel Paese, giunto a sette giorni dal trionfo delle Fate nella gara femminile. Si tratta del 45mo alloro in campo ...

