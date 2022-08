Ginnastica artistica, Italia padrona d’Europa: Fate dorate, uomini d’argento. Squadre antologiche, il futuro è azzurro (Di sabato 20 agosto 2022) Campionesse d’Europa e vice campioni d’Europa. Oro con le donne, argento con gli uomini. L’Italia è padrona della Ginnastica artistica nel Vecchio Continente: le Fate si sono imposte come da pronostico fornendo una prestazioni ai limiti della perfezione sette giorni fa, oggi i Moschettieri hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo da outsider della vigilia e hanno ottenuto un risultato oggettivamente insperato. Le due gare a Squadre ci hanno premiato, sono le prove più significative poiché premiano la profondità e la validità del movimento di un’intera Nazione: si scende in pedana in cinque, servono tre punteggi su ogni attrezzo e ogni errore si paga a caro prezzo. Le ragazze del DT Enrico Casella hanno fatto risuonare l’Inno di Mameli a ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Campionessee vice campioni. Oro con le donne, argento con gli. L’dellanel Vecchio Continente: lesi sono imposte come da pronostico fornendo una prestazioni ai limiti della perfezione sette giorni fa, oggi i Moschettieri hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo da outsider della vigilia e hanno ottenuto un risultato oggettivamente insperato. Le due gare aci hanno premiato, sono le prove più significative poiché premiano la profondità e la validità del movimento di un’intera Nazione: si scende in pedana in cinque, servono tre punteggi su ogni attrezzo e ogni errore si paga a caro prezzo. Le ragazze del DT Enrico Casella hanno fatto risuonare l’Inno di Mameli a ...

