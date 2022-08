Ginnastica artistica | Europei 2022 | l’Italia ci prova nella Finale a squadre maschile | Gran Bretagna favorita

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) Glidientrano nel vivo con l’attesissimadella gara a, in programma oggi pomeriggio (ore 14.45) a Monaco. In Germania andrà in scena lache premia la profondità e la qualità del movimento di un’intera Nazione: sette giorni fa aveva trionfatocon le donne, oggi il copione sarà differente. Sulla carta ladi Joe Fraser, trionfatore nel concorso generale individuale, parte con i favori del pronostico, ma la concorrenza sarà spietata: la Turchia di Ahmet Onder e Adem Asil ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, la Spagna di Rayderley Zapata ha stupito con il terzo posto in qualifica e può fare saltare la ...