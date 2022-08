Giffoni, il fratello del panettiere fatto a pezzi dalla famiglia: «Non era lui il mostro». Sette anni fa la denuncia per maltrattamenti (Di sabato 20 agosto 2022) Ciro Palmieri aveva installato telecamere in ogni angolo della casa a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Diceva che era solo un modo per proteggere i famigliari, ma secondo il parroco del paese aveva trasformato quell’abitazione in una prigione dalla quale sua moglie Monica Milite e i suoi figli uscivano raramente. Il 43enne lavorava come panettiere nella vicina Giffoni Sei Casali e dallo scorso 29 luglio nessuno ha avuto più notizie di lui. «Lei mi diceva: “Se n’è andato, non è tornato. Sono andate a prenderlo delle persone di un brutto giro”», racconta ai microfoni del Tg3 Luca Palmieri, fratello di Ciro. Non ha mai creduto ai racconti di sua cognata, nemmeno quando è andata a Chi l’ha visto? a fare un appello in tv. Luca sospettava che Monica nascondesse qualcosa, ma mai ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Ciro Palmieri aveva installato telecamere in ogni angolo della casa aValle Piana, in provincia di Salerno. Diceva che era solo un modo per proteggere iri, ma secondo il parroco del paese aveva trasformato quell’abitazione in una prigionequale sua moglie Monica Milite e i suoi figli uscivano raramente. Il 43enne lavorava comenella vicinaSei Casali e dallo scorso 29 luglio nessuno ha avuto più notizie di lui. «Lei mi diceva: “Se n’è andato, non è tornato. Sono andate a prenderlo delle persone di un brutto giro”», racconta ai microfoni del Tg3 Luca Palmieri,di Ciro. Non ha mai creduto ai racconti di sua cognata, nemmeno quando è andata a Chi l’ha visto? a fare un appello in tv. Luca sospettava che Monica nascondesse qualcosa, ma mai ...

GeorgianaRoxa17 : RT @Tg3web: Potrebbe esserci un passato di violenze in famiglia dietro l'orrore dell'uomo, Ciro Palmieri, ucciso da moglie e figli a Giffon… - DomenicoPatti4 : RT @Tg3web: Potrebbe esserci un passato di violenze in famiglia dietro l'orrore dell'uomo, Ciro Palmieri, ucciso da moglie e figli a Giffon… - salernotoday : Omicidio a Giffoni, parla il fratello di Ciro Palmieri: 'Non era lui il mostro, ecco cosa diceva mia cognata'… - Luisella49 : RT @Tg3web: Potrebbe esserci un passato di violenze in famiglia dietro l'orrore dell'uomo, Ciro Palmieri, ucciso da moglie e figli a Giffon… - Tg3web : Potrebbe esserci un passato di violenze in famiglia dietro l'orrore dell'uomo, Ciro Palmieri, ucciso da moglie e fi… -