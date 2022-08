Ghedini, quei barbari che non rispettano neanche la morte (Di sabato 20 agosto 2022) Vi era fino a poco tempo fa una regola comportamentale non scritta nella società che vietava di parlar male quantomeno dei defunti. Ora che qualcuno sui social, da giorni, si senta invece legittimato nell'insultare Niccolò Ghedini, fa davvero sensazione. Una settimana fa, Ghedini stesso ha persuaso Silvio Berlusconi sul nome di Renato Schifani, come candidato in Sicilia. È grazie ad una sua telefonata notturna che ha convinto il Cavaliere ad uscire dall'impasse che si era ingenerato nel centrodestra tutto. Ci si era arenati sul nome di Barbara Cittadini, presidente della sanità privata siciliana, figura molto vicina a Gianfranco Micciché. Un ultimo atto politico e sofferto, quello di Ghedini, un gesto di grande lealtà, nei confronti di un mondo, quello politico del centrodestra, che ha saputo donargli la notorietà che senza ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Vi era fino a poco tempo fa una regola comportamentale non scritta nella società che vietava di parlar male quantomeno dei defunti. Ora che qualcuno sui social, da giorni, si senta invece legittimato nell'insultare Niccolò, fa davvero sensazione. Una settimana fa,stesso ha persuaso Silvio Berlusconi sul nome di Renato Schifani, come candidato in Sicilia. È grazie ad una sua telefonata notturna che ha convinto il Cavaliere ad uscire dall'impasse che si era ingenerato nel centrodestra tutto. Ci si era arenati sul nome di Barbara Cittadini, presidente della sanità privata siciliana, figura molto vicina a Gianfranco Micciché. Un ultimo atto politico e sofferto, quello di, un gesto di grande lealtà, nei confronti di un mondo, quello politico del centrodestra, che ha saputo donargli la notorietà che senza ...

