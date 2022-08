Gf Vip7 | Orietta Berti confessa | Vi dico perché ho accettato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 agosto 2022)siederà tra coloro che faranno da opinionisti al prossimo Grande Fratello VIP 7. Il reality show sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini che sta rilasciando indiscrezioni su chi ci sarà tra i concorrenti e gli opinionisti.ci sarà e avrà il vantaggio di un arma segreta.è una veterana della tv. Star del piccolo schermo come cantante, nei prossimi mesi sarà nelle vesti di opinionista per Alfonso Signorini nel reality show Grande Fratello VIP 7. Si tratta di una trasmissione in cui i concorrenti, in questo caso piccole e grandi star del mondo dello spettacolo, diventano abitanti di una casa le cui faccende sono visibili in tv. Gli abitanti devono superare diverse prove e, a esclusione progressiva, vince chi resisterà nella casa fino ...