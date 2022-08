Genova, branco di cinghiali a spasso per la centralissima piazza De Ferrari. Il video della scorrazzata fa il giro della rete (Di sabato 20 agosto 2022) Un video che ritrae un nutrito gruppo ci cinghiali, se ne contano almeno otto tra esemplari adulti e giovani, sta facendo il giro della rete suscitando reazioni tra l’ironico e l’indignato. Il problema dei cinghiali non è nuovo nel capoluogo ligure che, come accade da tempo a Roma, è letteralmente invaso dagli ungulati che ormai non temono più le incursioni in ambienti fortemente urbanizzati e si spingono sempre di più in mezzo alle abitazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Unche ritrae un nutrito gruppo ci, se ne contano almeno otto tra esemplari adulti e giovani, sta facendo ilsuscitando reazioni tra l’ironico e l’indignato. Il problema deinon è nuovo nel capoluogo ligure che, come accade da tempo a Roma, è letteralmente invaso dagli ungulati che ormai non temono più le incursioni in ambienti fortemente urbanizzati e si spingono sempre di più in mezzo alle abitazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

