GdS – Inter, Casadei al Chelsea è ufficiale: 15 milioni più bonus (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 12:49:56 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Il talento 19enne è ora un giocatore dei Blues fino al 2028, dopo aver sostenuto con successo le visite mediche a Londra Ci siamo. Cesare Casadei ha messo la firma sul contratto che per sei stagioni lo legherà al Chelsea. Poco dopo le ore 13 italiane è arrivata anche l’ufficialità: dopo essere volato a Londra mercoledì, il centrocampista di Ravenna si è definitivamente legato ai Blues. Inizia così la prima avventura tra i grandi del ragazzo arrivato all’Inter nel 2018 dal Cesena e protagonista della vittoria dello scudetto della Primavera allenata da Cristian Chivu. LE CIFRE — Dalla cessione di Casadei l’Inter incasserà 15 milioni più 5 di bonus. Il Chelsea aveva da tempo ... Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 12:49:56 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Il talento 19enne è ora un giocatore dei Blues fino al 2028, dopo aver sostenuto con successo le visite mediche a Londra Ci siamo. Cesareha messo la firma sul contratto che per sei stagioni lo legherà al. Poco dopo le ore 13 italiane è arrivata anche l’ufficialità: dopo essere volato a Londra mercoledì, il centrocampista di Ravenna si è definitivamente legato ai Blues. Inizia così la prima avventura tra i grandi del ragazzo arrivato all’nel 2018 dal Cesena e protagonista della vittoria dello scudetto della Primavera allenata da Cristian Chivu. LE CIFRE — Dalla cessione dil’incasserà 15più 5 di. Ilaveva da tempo ...

