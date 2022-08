Gazzetta – Trevoh Chalobah, chi è il difensore del Chelsea seguito dall’Inter (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 12:44:26 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Fratello minore del centrocampista ex Napoli, il centrale inglese è in uscita dal Chelsea: dopo una stagione sorprendente con Tuchel, può arrivare in Italia in prestito Da Gipsy Hill, poco lontano dal quartiere Crystal Palace, si vede almeno mezza Londra. Tra Seicento e Settecento si sono insediate le comunità zingare – da cui il nome -, poi sono state costruite diverse ville nell’età vittoriana e più di recente l’area ha cominciato a ospitare diverse abitazioni popolari. Ciò che non è cambiato è la possibilità unica di godere dello skyline della capitale. Chissà quante volte, da lì, il piccolo Trevoh Tom Chalobah ha sognato di prendersi la città, un po’ come promette Mufasa a Simba nel Re Leone. A tratti il difensore classe 1999 se l’è ... Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 12:44:26 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Fratello minore del centrocampista ex Napoli, il centrale inglese è in uscita dal: dopo una stagione sorprendente con Tuchel, può arrivare in Italia in prestito Da Gipsy Hill, poco lontano dal quartiere Crystal Palace, si vede almeno mezza Londra. Tra Seicento e Settecento si sono insediate le comunità zingare – da cui il nome -, poi sono state costruite diverse ville nell’età vittoriana e più di recente l’area ha cominciato a ospitare diverse abitazioni popolari. Ciò che non è cambiato è la possibilità unica di godere dello skyline della capitale. Chissà quante volte, da lì, il piccoloTomha sognato di prendersi la città, un po’ come promette Mufasa a Simba nel Re Leone. A tratti ilclasse 1999 se l’è ...

sportli26181512 : La guerra, la gabbia, l'operazione in spogliatoio: chi è Chalobah, l’ultima idea dell’Inter: La guerra, la gabbia,… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La guerra, la gabbia, l'operazione in spogliatoio: chi è Chalobah, l’ultima idea dell’Inter #calciomercato - AleCrisa86 : RT @Gazzetta_it: La guerra, la gabbia, l'operazione in spogliatoio: chi è Chalobah, l’ultima idea dell’Inter #calciomercato - AziendaUltras : RT @Gazzetta_it: La guerra, la gabbia, l'operazione in spogliatoio: chi è Chalobah, l’ultima idea dell’Inter #calciomercato - Gazzetta_it : La guerra, la gabbia, l'operazione in spogliatoio: chi è Chalobah, l’ultima idea dell’Inter #calciomercato -