Gazzetta – Lazio | sfuma Emerson Palmieri | ora l’idea last minute è Reguilon | Primapagina

(Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 14:34:59 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Non sarà allail futuro di. Il terzino italo-brasiliano sta per firmare col West Ham, mentre i biancocelesti sono ancora alle prese con la cessione degli esuberi. Solo dopo Lotito e Tare proveranno a regalare un ultimo tassello a Sarri. E l‘occasione potrebbe arrivare sempre dalla Premier League, con SergioRodriguez, in uscita dal Tottenham e accostato nei giorni scorsi pure all’Atalanta nell’ambito dell’affare Malinovskyi. CESSIONI NECESSARIE – L’arrivo di un rinforzo sulla corsia sinistra, fino a pochi giorni fa, era legato all’addio di Hysaj. Ma sull’albanese non si registrano più movimenti da settimane. Un colpo finale tuttavia da quel lato servirebbe lo stesso e allora ...

Il re dei bomber, Cristian Vieri, vota nove "9": abbiamo chiesto all'ex centravanti di Juve,, Inter e Milan - autore di 142 reti in Serie A - di fare la pagella delle punte più in vista ......GOL ED EMOZIONI La partita era iniziata male per il Milan, sotto 1 - 0 in apertura per il gol di Maestrelli (il nonno, Tommaso, guidò lacampione d'Italia nel '74), ma con la qualità degli ... Si comincia a vedere la mano di Sarri. Ma la Lazio è ancora incompiuta