Roma, 20 ago – La compagnia russa Gazprom ha reso noto che le forniture di gas attraverso il Nord Stream saranno sospese dal 31 agosto al 2 settembre per "manutenzione", secondo gli Stati Uniti "La Russia disprezza la sucurezza nucleare". Tutto questo mentre il prezzo del gas sale fino a toccare un massimo di 262,78 euro al megawattora (+9,04%) mentre i flussi del gasdotto appena mandato in manutenzione, sono già ridotti al 20% della capacità dello stesso. Il prezzo di chiusura si è poi assestato a 244,55 euro, dopo aver battuto un ultimo prezzo di 257,4 euro (+6,8%). Un andamento che lascia presagire, alla riapertura dei mercati lunedì, nuovi rialzi per l'indice di riferimento del prezzo del gas

