Gasperini | «Malinovskyi è stato straordinario ma cerchiamo più di 6 gol all’anno»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 agosto 2022)non si smentisce. Alla vigilia di Atalanta-Milan liquidae parla del clima attorno ai bergamaschi. “Abbiamo vinto 2-0 a Genova, eppure in settimana gli argomenti sono stati altri. Compresa la prestazione con la Sampdoria in cui hai vinto 2-0 meritatamente, al di là dell’episodio del gol annullato giustamente criticato, denunciato, lamentato. L’Atalanta non ha demeritato, ha sbagliato qualche gol, Musso ha fatto poche parate, ma ha vinto senza rubare niente, giocando la sua gara”. Il Milan “Col Milan mi sembra eccessivo parlare di scontro diretto. È uno scontro di altro profilo, ma gli obiettivi dell’Atalanta non dipendono dalla gara di domani. Non è uno scontro diretto, il Milan gioca per lo scudetto. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il ...