Gas, acqua, rinnovabili. La bussola di Atelli per l’ambiente e l’energia in Italia (Di sabato 20 agosto 2022) “Non meno dell’Europa, non meno degli altri Paesi dell’Ue più simili a noi”: penso che in questa formula di sintesi potrebbe ritrovarsi, per il nostro Paese, un’utile bussola per orientarsi – riguardo alle politiche ambientali – nei complessi mesi che verranno. Dove siamo sotto i target europei, dobbiamo riguadagnare terreno; dove invece siamo o possiamo essere “non meno” dei Paesi Ue che ci sono più simili, nel realizzare la transizione ecologica, occorre averne (e serbarne) consapevolezza. E così, si deve proseguire e anzi accelerare ulteriormente sul percorso già intrapreso in materia di rinnovabili, grazie ai progressi delle tecnologie utilizzabili e all’abbondanza nel nostro Paese, per le sue caratteristiche fisiche, di energia ottenibile da fonti green. Non mi riferisco soltanto a solare (agrivoltaico incluso), ed eolico (anche offshore), dove si ... Leggi su formiche (Di sabato 20 agosto 2022) “Non meno dell’Europa, non meno degli altri Paesi dell’Ue più simili a noi”: penso che in questa formula di sintesi potrebbe ritrovarsi, per il nostro Paese, un’utileper orientarsi – riguardo alle politiche ambientali – nei complessi mesi che verranno. Dove siamo sotto i target europei, dobbiamo riguadagnare terreno; dove invece siamo o possiamo essere “non meno” dei Paesi Ue che ci sono più simili, nel realizzare la transizione ecologica, occorre averne (e serbarne) consapevolezza. E così, si deve proseguire e anzi accelerare ulteriormente sul percorso già intrapreso in materia di, grazie ai progressi delle tecnologie utilizzabili e all’abbondanza nel nostro Paese, per le sue caratteristiche fisiche, di energia ottenibile da fonti green. Non mi riferisco soltanto a solare (agrivoltaico incluso), ed eolico (anche offshore), dove si ...

ohmyownsavior : @sophsdreams Non dico che sia poco. Ma nei 900 euro oltre l'affitto c'è la corrente, l'acqua, il gas, il wifi, il c… - sabato_ivana : RT @KrisGxx: @gildacana Sono falliti esattamente il primo giorno in cui hanno accettato il #greenpass. Ma ancora non lo hanno capito. #… - bjt2marco : @LuMo71 @g_rizzo76 La Germania ha ORA 130 GWp di REN, 4GW di nucleare e brucia gas e carbone a manetta. E non ha an… - LarthRasna : @Aokaze87 Beh, 1200w per 5 Min per riscaldare un litro d'acqua a 100°C contro 15 Min di gas alto... e non disperdi calore come col gas... - xorbetto : RT @Tacco75: @GiovanniPaglia i beni primari devono essere statali, fine! gas, acqua, corrente, scuola, sanità i privati non li devono sfior… -