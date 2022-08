Garavaglia: “In Sicilia nel 2022 almeno 15 milioni di turisti” (Di sabato 20 agosto 2022) PALERMO – “Nel 2019, che è stato l’anno boom, la Sicilia ha avuto 15 milioni di visitatori. Quest’anno penso che arriveremo ancora a 15 milioni, forse anche di più”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un’intervista a Comunicalo.it. “In questi due anni molto complicati il ministero ha distribuito più di 6 miliardi e mezzo di euro, in massima parte per tentare di coprire il buco di fatturato di chi non poteva lavorare per legge – spiega Garavaglia – Chiaramente una goccia nel mare rispetto alla perdita del settore. Questo è il passato, noi adesso guardiamo al futuro, quest’anno i numeri sono eccezionali, ma dobbiamo consolidare la crescita, non deve essere un rimbalzo, ma una crescita duratura che porta ulteriore sviluppo”. “Gli investimenti che stiamo facendo vanno in questa direzione. ... Leggi su lopinionista (Di sabato 20 agosto 2022) PALERMO – “Nel 2019, che è stato l’anno boom, laha avuto 15di visitatori. Quest’anno penso che arriveremo ancora a 15, forse anche di più”. Così il ministro del Turismo, Massimo, in un’intervista a Comunicalo.it. “In questi due anni molto complicati il ministero ha distribuito più di 6 miliardi e mezzo di euro, in massima parte per tentare di coprire il buco di fatturato di chi non poteva lavorare per legge – spiega– Chiaramente una goccia nel mare rispetto alla perdita del settore. Questo è il passato, noi adesso guardiamo al futuro, quest’anno i numeri sono eccezionali, ma dobbiamo consolidare la crescita, non deve essere un rimbalzo, ma una crescita duratura che porta ulteriore sviluppo”. “Gli investimenti che stiamo facendo vanno in questa direzione. ...

