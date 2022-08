Funerali Ghedini | presenti Casellati | Tajani e vertici Fi

telodogratis : Funerali di Niccolò Ghedini, presenti Casellati, Tajani e i vertici di FI - mattinodipadova : Funerali di Niccolò Ghedini, assente Berlusconi. Marina per la famiglia - tribuna_treviso : A Santa Maria di Sala l’addio al legale e senatore. Presenti Casellati e Tajani - LaStampa : Funerali di Niccolò Ghedini: Casellati, Tajani e Marina Berlusconi per l’ultimo saluto al senatore - fisco24_info : Funerali di Niccolò Ghedini, presenti Casellati, Tajani e i vertici di FI: Alle esequie anche Marina Berlusconi e Z… -

Sono iniziati nella chiesa di Santa Maria di Sala (Venezia) idi Niccolò, avvocato e parlamentare di Forza Italia, morto nei giorni scorsi a Milano. Alle esequie sono presenti il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, la capogruppo del ...Oggi i vertici del partito voleranno da Villa Certosa a Padova, per idi Niccolòe poi a Roma, per il rush finale. FdI, Meloni tira dritto "Scredita l'Italia", così in casa di ...dove persone care e conoscenti della donna avrebbero potuto fare visita e organizzare le pratiche per lo svolgimento dei funerali. Intorno alle cinque del pomeriggio, i familiari e i figli di ...Sono iniziati nella chiesa di Santa Maria di Sala (Venezia) i funerali di Niccolò Ghedini, avvocato e parlamentare di Forza Italia, morto nei giorni scorsi a Milano. (ANSA) ...