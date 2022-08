Funerali Ghedini, presenti alle esequie i vertici di Fi. Assente Berlusconi (Di sabato 20 agosto 2022) Era presente anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ai Funerali di Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi scomparso prematuramente nei giorni scorsi a Milano. alle esequie che si sono svolte nella chiesa dell'Immacolata di Santa Maria di Sala (Venezia) per l'ultimo saluto al parlamentare forzista, sono intervenuti anche il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il capogruppo a palazzo Madama, Anna Maria Bernini e la senatrice Licia Ronzulli oltre a Gianni Letta. Berlusconi, invece, è rimasto in Sardegna, mentre alla cerimonia era presente la primogenita Marina. Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 agosto 2022) Era presente anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, aidi Niccolò, storico avvocato di Silvioscomparso prematuramente nei giorni scorsi a Milano.che si sono svolte nella chiesa dell'Immacolata di Santa Maria di Sala (Venezia) per l'ultimo saluto al parlamentare forzista, sono intervenuti anche il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il capogruppo a palazzo Madama, Anna Maria Bernini e la senatrice Licia Ronzulli oltre a Gianni Letta., invece, è rimasto in Sardegna, mentre alla cerimonia era presente la primogenita Marina.

