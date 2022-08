Funerali di Ghedini, presenti i vertici di Forza Italia. Ma il Cav resta in Sardegna (Di sabato 20 agosto 2022) Si sono svolti a Santa Maria di Sala (Venezia) i Funerali di Niccolò Ghedini, lo storico avvocato di Silvio Berlusconi, scomparso prematuramente nei giorni scorsi a Milano. Alle esequie ha partecipato anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Per l'ultimo saluto all'avvocato padovano, parlamentare forzista e fedelissimo del Cav, nella chiesa dell'Immacolata di Santa Maria di Sala c'erano anche Gianni Letta, il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il capogruppo a Palazzo Madama, Anna Maria Bernini, e la senatrice Licia Ronzulli. Il Cav, invece, è rimasto in Sardegna mentre alla cerimonia era presente la primogenita Marina. Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Si sono svolti a Santa Maria di Sala (Venezia) idi Niccolò, lo storico avvocato di Silvio Berlusconi, scomparso prematuramente nei giorni scorsi a Milano. Alle esequie ha partecipato anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di. Per l'ultimo saluto all'avvocato padovano, parlamentare forzista e fedelissimo del Cav, nella chiesa dell'Immacolata di Santa Maria di Sala c'erano anche Gianni Letta, il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il capogruppo a Palazzo Madama, Anna Maria Bernini, e la senatrice Licia Ronzulli. Il Cav, invece, è rimasto inmentre alla cerimonia era presente la primogenita Marina.

