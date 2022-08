(Di sabato 20 agosto 2022) Un’idea che sembra presa direttamente da un film di ultima generazione, di quelli visionari che sono in grado di anticipare le scoperte o le nuove frontiere della scienza. In realtà, però, si tratta di un progetto concreto che l’Unionesta seriamente considerando: l’idea, cioè, di raccogliere energia solare direttamente dallo spazio.: un’idea ambiziosa A dichiararlo, negli scorsi giorni, è stato proprio Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia(ESA). Il piano è estremamente ambizioso, già dalla sua teorizzazione, e dovrebbe apportare almeno due grossi benefici: la riduzione delle emissioni di CO2; l’incremento dell’indipendenza energetica dell’intera coalizione. Dando uno sguardo agli studi preliminari – ingià pubblicati ...

CorriereCitta : Fotovoltaico Spaziale: preso in considerazione da parte dell’Unione Europea - _DrCommodore : L'Unione Europea guarda al fotovoltaico spaziale: energia green direttamente dallo spazio - - Asgard_Hydra : Fotovoltaico spaziale, l'Unione Europea lo sta considerando seriamente - - uncletomablogZ : Le minchiate spaziali Fotovoltaico spaziale, l'Unione Europea lo sta considerando seriamente - telodogratis : Fotovoltaico spaziale, l’Unione Europea lo sta considerando seriamente -

Orizzontenergia

...realizzazione dell'SPSB richiederebbe un aumento di 200 volte della capacità di trasporto...2 metri quadri/MWh) è considerevolmente inferiore a quella che è necessaria per il(13 -...L'ha detto negli scorsi giorni Josef Aschbacher, direttore generale dell'AgenziaEuropea (... Ferrari investe nell'energia solare: nuovo impiantocon Enel X 15 Auto 25 Lug Fotovoltaico spaziale, l’Unione Europea studia come realizzarlo L’ultima delle soluzioni presa in considerazione dall’Unione Europea è quella di avvalersi del fotovoltaico spaziale per cercare di raggiungere l’indipendenza energetica della zona UE e, allo stesso ...Il concetto di fondo è il seguente: anche ipotizzando ai fini del discorso alcuni vantaggi e parametri estremamente difficili (se non impossibili) da raggiungere, il fotovoltaico spaziale ...