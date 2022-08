Forza Italia Sannio: c’è l’adesione di Abbatiello, consigliere a Durazzano (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho deciso, convintamente, di iscrivermi al Movimento politico di Forza Italia. Sono certo che rappresenta la vera Forza moderata Sannita capace di offrire delle risposte alle esigenze del territorio. Ringrazio il Commissario provinciale Francesco Maria Rubano per avermi coinvolto in questo lungimirante progetto politico. Forza Italia è diventato un riferimento importante sul piano provinciale per tantissime persone stanche della vecchia politica e desiderose di un cambiamento vero. C’è tanto entusiasmo. La prova sta nelle adesioni che si registrano di continuo.” Così conclude il neo ingresso Luigi Abbatiello, consigliere Comunale di Durazzano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho deciso, convintamente, di iscrivermi al Movimento politico di. Sono certo che rappresenta la veramoderata Sannita capace di offrire delle risposte alle esigenze del territorio. Ringrazio il Commissario provinciale Francesco Maria Rubano per avermi coinvolto in questo lungimirante progetto politico.è diventato un riferimento importante sul piano provinciale per tantissime persone stanche della vecchia politica e desiderose di un cambiamento vero. C’è tanto entusiasmo. La prova sta nelle adesioni che si registrano di continuo.” Così conclude il neo ingresso LuigiComunale di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

