Formazioni ufficiali Tottenham-Wolverhampton | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Ledi, sfida valida per la terza giornata di. Nuovo impegno casalingo per gli Spurs, dopo la trasferta allo Stamford Bridge per il derby contro il Chelsea dove è arrivato un pareggio per 2-2 in pieno recupero. Di fronte, l’insidiosa formazione di Bruno Lage, reduce da uno scialbo 0-0 contro il Fulham dopo aver perso all’esordio contro il Leeds. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 13:30 di sabato 20 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.