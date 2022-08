Flat tax | Leo spiega la proposta di FdI | “Chi crea ricchezza e lavoro va premiato e non punito”

(Di sabato 20 agosto 2022) ”L’idea di unatax sul reddito incrementale al 15% nasce dall’ambizione dire un meccanismo incentivante, a favore di chie di chi lavora”. ”L’idea di fondo è semplice: su tutto ciò che si dichiara in eccedenza rispetto al pregresso, si pagheranno meno tasse, ‘solo’ il 15%”. E’ lafiscale di Fratelli d’Italia, presentata dal responsabile del dipartimento economico del partito, Maurizio Leo, in una lettera scritta a Repubblica. ”Caro Direttore, latax sembra diventata il nuovo tormentone di questa calda estate”, si legge sul quotidiano. ”Le scrivo con l’auspicio di meglio illustrare la posizione e le proposte di Fratelli d’Italia e nella speranza di stimolare un dibattito sereno e saldamente ancorato al tecnicismo tributario”. ”Riteniamo necessario ...

Leggi anche Voto di scambio, così i partiti offrono soldi in cambio di preferenze: dal reddito di cittadinanza allaCandidature di facciata e di vetrina: virologi, pm e attrici 95enne, che ...Vogliono lache arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri, vogliono lasciare il Sud al suo destino, in programma hanno solo il Ponte sullo Stretto. Noi non lo permetteremo, perche' ...Fisco tema centrale nei programmi elettorali dei partiti per le elezioni del 25 settembre con il centrodestra che sceglie la Flat tax come misura ...