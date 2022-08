Flat Tax, dal 15% della Lega alla tassa incrementale Come funziona l'aliquota fissa e quali benefici porta (Di sabato 20 agosto 2022) I detrattori di questa misura invece si appellano all’art.53 della Costituzione che prevede che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” in maniera progressiva, convinti che questa tassazione andrebbe contro la progressività dell’imposizione fiscale e sarebbe un vantaggio per le persone più abbienti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 20 agosto 2022) I detrattori di questa misura invece si appellano all’art.53Costituzione che prevede che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragioneloro capacità contributiva” in maniera progressiva, convinti che questazione andrebbe contro la progressività dell’imposizione fiscale e sarebbe un vantaggio per le persone più abbienti Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : Flat tax applicata solo agli aumenti di reddito? Ha gli stessi problemi di quella standard (privilegia i redditi al… - PagellaPolitica : Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del… - marattin : Stamattina a Omnibus ho avuto un altro - incredibile - confronto con Siri sulla flat tax. Invito tutti a guardarlo… - massacittacom : RT @MFilandri: Art.53 della costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.… - panluc : @d_stevanato @repubblica Nessun Paese occidentale serio ha la flat tax sulle persone fisiche (incrementale o non) -