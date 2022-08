Fiumicino | alla festa della Musica Lazio e Napoli in diretta sul maxischermo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 20 agosto 2022)– Non solo canzoni e ballisabato 20 e domenica 21 agosto nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a, ma anche il campionato di calcio di serie A. Gli organizzatori hanno attrezzato unper seguire le partite in programma alle 18,30, in particolare quelle di. Oggi, sabato 20 agosto 2022, sarà la volta, impegnata fuori casa con il Torino, mentre domani 21 agosto 2022 sarà la volta dl, impegnato al “Maradona” contro il Monza di Galliani. Ovviamente spazio agli spettacoli e al buon cibo. Gli spettacoli Sabato 20 agosto un lungo percorso nelladance degli anni ...