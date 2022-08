Fiorentina, tutto su Barak: si cerca l’intesa con il Verona (Di sabato 20 agosto 2022) La Fiorentina vuole chiudere il calciomercato con un colpo che cambierebbe inevitabilmente gli equilibri nel centrocampo del tecnico Vincenzo Italiano. L’allenatore viola ha infatti chiesto alla società uno sforzo per portare al Franchi Antonin Barak dell’Hellas Verona. Il centrocampista ceco nell’ultimo campionato è stato uno dei migliori elementi della formazione scaligera e, adesso, potrebbe continuare la sua crescita personale nel campionato italiano trasferendosi nel club del presidente Commisso. Fiorentina e Verona infatti hanno allacciato i contatti la settimana scorsa e, dopo la seconda giornata di campionato, è previsto un aggiornamento tra le parti per cercare di arrivare alla fumata bianca il prima possibile. La formula del trasferimento potrebbe essere quella di un ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Lavuole chiudere il calciomercato con un colpo che cambierebbe inevitabilmente gli equilibri nel centrocampo del tecnico Vincenzo Italiano. L’allenatore viola ha infatti chiesto alla società uno sforzo per portare al Franchi Antonindell’Hellas. Il centrocampista ceco nell’ultimo campionato è stato uno dei migliori elementi della formazione scaligera e, adesso, potrebbe continuare la sua crescita personale nel campionato italiano trasferendosi nel club del presidente Commisso.infatti hanno allacciato i contatti la settimana scorsa e, dopo la seconda giornata di campionato, è previsto un aggiornamento tra le parti perre di arrivare alla fumata bianca il prima possibile. La formula del trasferimento potrebbe essere quella di un ...

