Fiorentina Barak, la Viola potrebbe affondare il colpo dopo il ritorno con il Twente (Di sabato 20 agosto 2022) La Fiorentina ha messo in cima alla lista dei desideri Barak che avrebbe superato Bajrami nelle idee della società. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Viola starebbe pensando di affondare il colpo dopo il ritorno di Conference League contro il Twente, Il Verona apre alla cessione del centrocampista, resta da trovare l'accordo su formula e cifre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

