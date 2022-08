(Di sabato 20 agosto 2022) Una partenza pessima per. Il servizio a pagamento distreaming online di eventi sportivi ha fatto acqua da tutte le parti nel corso del primo weekend di Serie A. Piovono le critiche dei tifosi e delle istituzioni calcistiche e al risentimento degli abbonati, legato ai problemi tecnici riscontrati, segue un'ondata di polemiche. L'inefficienza della piattaforma non sfugge all'ironia pungente di Paoloche, in collegamento con Sky Sport 24, danno vita a una gag irresistibile: “Il collegamento è stato interrotto”. Ilconquista i social ed è subito. pic.twitter.com/e2KevsQsBj — El Trattore coccardato (@ElTrattore) August 17, 2022 Un'esperienza sinistra e forti proteste:crea disagi agli utenti ancora una ...

Vale_Ber99 : RT @tempoweb: #Fiorello e #Bonolis prendono in giro #Dazn, il video diventa virale #20agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : #Fiorello e #Bonolis prendono in giro #Dazn, il video diventa virale #20agosto #iltempoquotidiano… - ScarletSTAROO : -

pic.twitter.com/e2KevsQsBj - El Trattore coccardato (@ElTrattore) August 17, 2022 Daniela Secli per www.fanpage.itgag su dazn Nei giorni scorsi, i disservizi di DAZN hanno fatto infuriare i tifosi, che pur avendo ...Intervenuti in collegamento sull'emittente statunitense,, stavano giocando a tennis dal Forte Village di Sardegna . Durante il collegamento con Sky,ha detto a"Se ...Una partenza pessima per Dazn. Il servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi ha fatto acqua da tutte le parti nel corso del primo weekend di Serie A. Piovono le critiche dei tif ...In questa cornice si inscrive l'esilarante siparietto di Paolo Bonolis e Fiorello, andato in onda nel corso di un collegamento con Sky Sport 24. Paolo Bonolis ha anche messo una mano davanti alla tele ...