Fermato in aeroporto con 400 pillole di Viagra: “Sono per uso personale” (Di sabato 20 agosto 2022) Era tornato a Bari da Santo Domingo con 400 pillole di Viagra. L’uomo, un pensionato di 61 anni, aveva provato Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 20 agosto 2022) Era tornato a Bari da Santo Domingo con 400di. L’uomo, un pensionato di 61 anni, aveva provato Perizona Magazine.

pirata_21 : Annuncia falsi ritardi all'aeroporto di Zante per fare un #TikTok', fermato dallo staff interno. Secondo me si chia… - fanpage : Annuncia falsi ritardi all'aeroporto di Zante per fare un #TikTok, fermato dallo staff - FQMagazineit : “Il volo è in ritardo di sei ore”, turista porta scompiglio in aeroporto con falsi annunci: fermato (Video) - Gazzettino : Zante, scherzo all'aeroporto: turista inglese annuncia falsi ritardi all'altoparlante (e semina il caos). Fermato - Phiodem : scoperto che la melatonina per dormire in inghilterra non è autorizzata, neanche sotto prescrizione se hai problemi… -