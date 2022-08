Femminicidio in Croazia: fermato il nuovo compagno della vittima Nina Gryshak (Di sabato 20 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli sull’omicidio della 40enne ucraina Nina Gryshak, uccisa la mattina di giovedì 18 agosto nel villaggio di Zacchigni, una location a 3 km dal mare nell’Umaghese, in Croazia. La vittima, regolarmente residente in Italia, si era separata qualche tempo fa dal marito (che si trova in Ucraina per motivi di lavoro) e aveva intrapreso da poco una relazione con Marcello P., attualmente il principale indiziato, un metalmeccanico italiano di 30 anni residente, come Nina, a Medole, in provincia di Mantova. I due avrebbero affittato insieme l’appartamento teatro del delitto, in cui la donna era solita passare le vacanze con l’ex marito. I testimoni parlano di forti urla sentite provenire dall’abitazione di Nina e Marcello finché la donna, madre di due figlie ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli sull’omicidio40enne ucraina, uccisa la mattina di giovedì 18 agosto nel villaggio di Zacchigni, una location a 3 km dal mare nell’Umaghese, in. La, regolarmente residente in Italia, si era separata qualche tempo fa dal marito (che si trova in Ucraina per motivi di lavoro) e aveva intrapreso da poco una relazione con Marcello P., attualmente il principale indiziato, un metalmeccanico italiano di 30 anni residente, come, a Medole, in provincia di Mantova. I due avrebbero affittato insieme l’appartamento teatro del delitto, in cui la donna era solita passare le vacanze con l’ex marito. I testimoni parlano di forti urla sentite provenire dall’abitazione die Marcello finché la donna, madre di due figlie ...

