Federica Panicucci, la foto da censura: occhio alla scollatura, cosa spunta | Guarda (Di sabato 20 agosto 2022) Federica Panicucci sta trascorrendo le vacanze a Forte dei Marmi con il suo compagno Marco Bacini e dalla Versilia allieta i suoi follower con una serie di scatti molto sensuali pubblicati sul suo profilo Instagram. Qui la conduttrice di Canale 5 si mostra con un micro vestitino nero cut out. Lungo appena sotto il sedere, l'abito ha dei tagli davanti che valorizzano la scollatura sapientemente evidenziata da un serpente gioiello d'oro, e lascia in mostra le toniche e lunghe gambe della Panicucci che completa l'outfit con dei sandali gioiello. In altri scatti Federica, che ha 54 anni, si mostra in spiaggia in costume da bagno sfoggiando un fisico che fa invidia alle colleghe ben più giovani. Inutile dire che la foto ha fatto il pieno di cuoricini e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022)sta trascorrendo le vacanze a Forte dei Marmi con il suo compagno Marco Bacini e dVersilia allieta i suoi follower con una serie di scatti molto sensuali pubblicati sul suo profilo Instagram. Qui la conduttrice di Canale 5 si mostra con un micro vestitino nero cut out. Lungo appena sotto il sedere, l'abito ha dei tagli davanti che valorizzano lasapientemente evidenziata da un serpente gioiello d'oro, e lascia in mostra le toniche e lunghe gambe dellache completa l'outfit con dei sandali gioiello. In altri scatti, che ha 54 anni, si mostra in spiaggia in costume da bagno sfoggiando un fisico che fa invidia alle colleghe ben più giovani. Inutile dire che laha fatto il pieno di cuoricini e di ...

fanpage : Federica Panicucci non rinuncia al nero neppure d’estate: il total black è un look intramontabile e lei lo ha scelt… - pieceleb72 : Quasi poker di stelline italiane con Federica Panicucci , Angela mellilo , Cristina Buccino e Paola Perego - infoitcultura : Federica Panicucci ferita, l’incidente in queste ore - infoitcultura : Federica Panicucci, imprevisto in vacanza: «Siamo fuggiti dalla spiaggia» - infoitcultura : Federica Panicucci, con il mini dress cut out è divina -