Federica Panicucci, in pochi la ricorderanno nel telefilm “Balliamo e cantiamo con Licia”: era il 1988 (Di sabato 20 agosto 2022) Federica Panicucci esordì in tv negli anni ’80: tra le sue prime esperienze, anche un piccolo ruolo nella saga di “Licia”. Ve la ricordate? A partire da settembre la ritroveremo al timone di Mattino Cinque al fianco di Francesco Vecchi, ma il seguitissimo programma mattutino targato Mediaset è solo l’ultimo in ordine di tempo dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 agosto 2022)esordì in tv negli anni ’80: tra le sue prime esperienze, anche un piccolo ruolo nella saga di “”. Ve la ricordate? A partire da settembre la ritroveremo al timone di Mattino Cinque al fianco di Francesco Vecchi, ma il seguitissimo programma mattutino targato Mediaset è solo l’ultimo in ordine di tempo dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Paura per Federica Panicucci: costretta a scappare dalla spiaggia - infoitcultura : Federica Panicucci in total black: l'abito ha un serpente intrecciato tra spalla e seno - infoitcultura : Federica Panicucci, la foto da censura: occhio alla scollatura, cosa spunta - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Federica Panicucci non rinuncia al nero neppure d’estate: il total black è un look intramontabile e lei lo ha scelto per una s… - zazoomblog : Federica Panicucci la foto da censura: occhio alla scollatura cosa spunta Guarda - #Federica #Panicucci #censura:… -