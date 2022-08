Fantacalcio, i centrocampisti per la 2ª giornata: ecco chi porta i bonus (Di sabato 20 agosto 2022) Si parte dai più costosi (valore >50), per arrivare alle scommesse di giornata (valore Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) Si parte dai più costosi (valore >50), per arrivare alle scommesse di(valore Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia ...

sportli26181512 : Fantacalcio, i centrocampisti per la 2ª giornata: ecco chi porta i bonus: Fantacalcio, i centrocampisti per la 2ª g… - MagicGazzetta : Fantacalcio, i centrocampisti per la 2ª giornata: ecco chi porta i bonus - fantapiu3 : Scelte difficili in mezzo al campo, complice anche il #calciomercato ancora aperto!!! Consulta i… - infoitsport : 2ª giornata Serie A: 5 centrocampisti da non schierare al Fantacalcio - sportli26181512 : Consigli Fantacalcio seconda giornata, i cinque centrocampisti da schierare: puntiamo su Calhanoglu, Milinkovic-Sav… -