Fallo assassino, Zeballos del Boca devastato. Infortunio choc, "chi c'è dietro": sospetto mostruoso (Di sabato 20 agosto 2022) È stata aperta un'inchiesta sul terribile Infortunio di Exequiel Zeballos. Il calciatore del Boca Juniors è stato vittima di un Fallo estremo da parte di Milton Leyendeker, tra l'altro a partita appena iniziata: un'entrata bruttissima che è costato un Infortunio molto serio a Zeballos, che dovrà stare lontano dal rettangolo del gioco per almeno sei mesi. Inquietante che un episodio del genere sia avvenuto in una partita fondamentalmente tranquilla, dato che si trattava di Copa nazionale con il Boca Juniors di fronte all'Agropecuario. L'entrata killer di Leyendeker ha fatto molto rumore non solo in Argentina e in Sudamerica, ma in tutto il mondo: e così il procuratore di Buenos Aires ha deciso di aprire un'indagine per capire che l'episodio essa essere legato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) È stata aperta un'inchiesta sul terribiledi Exequiel. Il calciatore delJuniors è stato vittima di unestremo da parte di Milton Leyendeker, tra l'altro a partita appena iniziata: un'entrata bruttissima che è costato unmolto serio a, che dovrà stare lontano dal rettangolo del gioco per almeno sei mesi. Inquietante che un episodio del genere sia avvenuto in una partita fondamentalmente tranquilla, dato che si trattava di Copa nazionale con ilJuniors di fronte all'Agropecuario. L'entrata killer di Leyendeker ha fatto molto rumore non solo in Argentina e in Sudamerica, ma in tutto il mondo: e così il procuratore di Buenos Aires ha deciso di aprire un'indagine per capire che l'episodio essa essere legato ...

