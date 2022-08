Fair Play Finanziario, PSG e Marsiglia rischiano delle importanti sanzioni: la situazione (Di sabato 20 agosto 2022) L’auto-sostentamento Finanziario dei club europei a cui mira il sistema del Fair Play Finanziario, da anni è al centro dell’attenzione, creando molte polemiche nell’opinione pubblica. Secondo quanto riportato da L’Equipe, questa volta sarebbero finite nel mirino della UEFA due squadre francesi: il Paris Saint-Germain e il Marsiglia. UEFA sanzioni PSG L’organo di controllo della UEFA, infatti, avrebbe inviato un “settlement agreement”, cioè sanzioni graduate, alle due società. Le sanzioni saranno inizialmente di natura economica, ma potrebbero trasformarsi in sportive qualora i due club non dovessero rimediare nei prossimi anni alle incongruenze economiche. PSG e Marsiglia avranno comunque la possibilità di rifiutare ... Leggi su rompipallone (Di sabato 20 agosto 2022) L’auto-sostentamentodei club europei a cui mira il sistema del, da anni è al centro dell’attenzione, creando molte polemiche nell’opinione pubblica. Secondo quanto riportato da L’Equipe, questa volta sarebbero finite nel mirino della UEFA due squadre francesi: il Paris Saint-Germain e il. UEFAPSG L’organo di controllo della UEFA, infatti, avrebbe inviato un “settlement agreement”, cioègraduate, alle due società. Lesaranno inizialmente di natura economica, ma potrebbero trasformarsi in sportive qualora i due club non dovessero rimediare nei prossimi anni alle incongruenze economiche. PSG eavranno comunque la possibilità di rifiutare ...

infoitsport : Fair Play Finanziario, PSG e Marsiglia rischiano delle importanti sanzioni: la situazione - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Fair Play Finanziario, la #UEFA chiede il settlement agreement per #PSG e #Marsiglia. Rischio pugno duro per i due club… - flecheria : @andrea_cangini @CarloCalenda Pozzetto direbbe 'eh la madonna' ci andiamo leggeri vedo, vero fair play elettorale.… - Giusepp00699032 : RT @CalcioFinanza: Fair Play Finanziario, la #UEFA chiede il settlement agreement per #PSG e #Marsiglia. Rischio pugno duro per i due club… - robypec75 : RT @CalcioFinanza: Fair Play Finanziario, la #UEFA chiede il settlement agreement per #PSG e #Marsiglia. Rischio pugno duro per i due club… -