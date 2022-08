Fabrizio Romano: Cesare Casadei sta volando da Milano a Londra in questo momento per iscriversi come n… (Di sabato 20 agosto 2022) Cesare Casadei sta volando da Milano a Londra in questo momento per firmare come nuovo giocatore del Chelsea. #CFC “Mi sento così orgoglioso, sono pronto per questo nuovo capitolo. Chelsea? Sono sempre pronto”, dice Casadei. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 17 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022)stadainper firmarenuovo giocatore del Chelsea. #CFC “Mi sento così orgoglioso, sono pronto pernuovo capitolo. Chelsea? Sono sempre pronto”, dice. —(@) 17 agosto 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

CB_Ignoranza : È fatta per il passaggio di Casemiro al Manchester United. Il centrocampista diventerà un nuovo giocatore dei Red D… - akaRoman0_0 : Fabrizio Romano Overrated - ginugiola : RT @debora_ergas: A Bassano Romano (VT) la Casa delle Culture e dei Popoli è stata intitolata a #FabrizioFrizzi. Una cosa bellissima per l… - Gianluca270395 : RT @CB_Ignoranza: È fatta per il passaggio di Casemiro al Manchester United. Il centrocampista diventerà un nuovo giocatore dei Red Devils… - jave95 : Antauro ?? Fabrizio Romano 'Here we go'. -