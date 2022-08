Fa tutt’altro dopo Masterchef! Oggi Paola ha completamente cambiato vita | la ritroviamo proprio così

Leggi su sologossip

(Di sabato 20 agosto 2022)aver partecipato a Masterchef,hafa, laa distanza di anni. Tutti gli amanti di Masterchef, non possono fare a meno di ricordarsela! Stiamo parlando diGalloni, concorrente della seconda edizione del famoso talent culinario. Giunta tra le cucine del programma per via della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.