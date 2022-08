F1, Frédéric Vasseur: “La collaborazione con Alfa Romeo mi soddisfa molto, dobbiamo capire cosa vuole fare Audi” (Di sabato 20 agosto 2022) Frédéric Vasseur guarda al futuro e nel cuore della pausa estiva della F1 parla di Audi, casa che potrebbe presto entrare nella massima formula. Tutto resta ancora da decidere e da confermare, ma è chiaro che il brand teutonico guarda con interesse il ‘Circus’ dopo aver recentemente confermato una nuova esperienza nella Dakar ed aver chiuso il programma LMDh per un’ipotetico ritorno ne 2023 tra il FIA World Endurance Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il Team Principal di Alfa Romeo ha parlato proprio di Audi in un commento concesso a ‘Motorsport.com’, la ‘Sauber’ sarebbe infatti stata scelta dalla casa dei Quattro Anelli per entrare in F1. Ricordiamo che questa partnership nascerebbe non prima del 2026, anno in cui vedremo un nuovo importante cambio ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)guarda al futuro e nel cuore della pausa estiva della F1 parla di, casa che potrebbe presto entrare nella massima formula. Tutto resta ancora da decidere e da confermare, ma è chiaro che il brand teutonico guarda con interesse il ‘Circus’ dopo aver recentemente confermato una nuova esperienza nella Dakar ed aver chiuso il programma LMDh per un’ipotetico ritorno ne 2023 tra il FIA World Endurance Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il Team Principal diha parlato proprio diin un commento concesso a ‘Motorsport.com’, la ‘Sauber’ sarebbe infatti stata scelta dalla casa dei Quattro Anelli per entrare in F1. Ricordiamo che questa partnership nascerebbe non prima del 2026, anno in cui vedremo un nuovo importante cambio ...

