F1, Charles Leclerc potrebbe ancora cambiare la power-unit a Spa: 5 posizioni di penalità? (Di sabato 20 agosto 2022) Le vacanze della Formula Uno sono ormai gli sgoccioli. I piloti, infatti, stanno per lasciare i rispettivi luoghi dove hanno trascorso giornate di relax e hanno staccato dal Circus, dato che il Gran Premio del Belgio è ormai all'orizzonte. Il weekend del 28 agosto, infatti, sancirà con il ritorno sul tracciato di Spa-Francorchamps. In casa Ferrari c'è la consapevolezza che inizi una seconda parte di Mondiale 2022 di capitale importanza. Non tanto per un titolo che, ormai, sembra già nelle capaci mani di Max Verstappen e della Red Bull, quanto per iniziare a raccogliere in maniera maggiore quanto viene seminato di volta in volta. In occasione della gara delle Ardenne, vedremo alcune novità a livello tecnico-regolamentare. In primo luogo entrerà in vigore la TD39 che cambia le verifiche FIA sulle flessioni della tavola. A Maranello si sentono tranquilli e presenteranno un'ala posteriore ...

