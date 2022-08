Europei nuoto 2022, tuffi: Marsaglia oro nel trampolino 3 metri (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora una doppietta Azzurra agli Europei acquatici di Roma, a conferma dello stato di grazia della compagine italiana: Lorenzo Marsaglia è oro nel trampolino 3 metri, Giovanni Tocci bronzo. Tra loro si inserisce, argento, il britannico Jordan Houlden. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora una doppietta Azzurra agliacquatici di Roma, a conferma dello stato di grazia della compagine italiana: Lorenzoè oro nel, Giovanni Tocci bronzo. Tra loro si inserisce, argento, il britannico Jordan Houlden. Funweek.

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - poliziadistato : Campionati europei #nuoto #Roma2022 Non ci sono più aggettivi per definire l'immenso #GregorioPaltrinieri che vince… - Eurosport_IT : A Roma, Marsaglia inscena un MIRACOLO: sul tetto dell’Europa c’è l’Italia ?????? #Nuoto | #Tuffi | #Roma2022 |… - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 10m: ?? 17:10 Il Messaggero: Paltrinieri oro agli Europei di nuoto, v.… ?? 17:20 R… - michelenotbravi : RT @paoloigna1: 48 anni dopo #KlausDiBiasi ecco #Marsaglia oro nei tuffi dal trampolino 3 metri. Che edizione leggendaria questa di #Europe… -