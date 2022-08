Europei nuoto 2022, annullata 25 km: cos’è successo (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – annullata la gara di fondo in acque libere di 25 km nell’ambito degli Europei acquatici di Roma. Dopo una giornata di caos e una gara, sia maschile sia femminile, funestata dal mare mosso ma soprattutto dalla confusione creata dai giudici di gara, la giuria ha deciso di tirare una riga sulla gara che, nella parte maschile, vedeva in testa i tre azzurri Mario Sanzullo, Dario Verani e Matteo Furlan e, in quella femminile, la francese Joussie seguita dalle due azzurre Barbara Pozzobon e Veronica Santoni. La decisione è dovuta al disaccordo tra i giudici di mare, che avevano deciso di accorciare la prova e quelli di terra, che non avevano la stessa opinione. Si attende tuttavia la comunicazione ufficiale dell’annullamento della prova. “Ci hanno riunito per dirci che la gara è annullata e non ci sarà una classifica senza ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) –la gara di fondo in acque libere di 25 km nell’ambito degliacquatici di Roma. Dopo una giornata di caos e una gara, sia maschile sia femminile, funestata dal mare mosso ma soprattutto dalla confusione creata dai giudici di gara, la giuria ha deciso di tirare una riga sulla gara che, nella parte maschile, vedeva in testa i tre azzurri Mario Sanzullo, Dario Verani e Matteo Furlan e, in quella femminile, la francese Joussie seguita dalle due azzurre Barbara Pozzobon e Veronica Santoni. La decisione è dovuta al disaccordo tra i giudici di mare, che avevano deciso di accorciare la prova e quelli di terra, che non avevano la stessa opinione. Si attende tuttavia la comunicazione ufficiale dell’annullamento della prova. “Ci hanno riunito per dirci che la gara èe non ci sarà una classifica senza ...

