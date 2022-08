Europei di nuoto Roma 2022: gli azzurri a quota 60 medaglie. Oro per la canoa K2 a Monaco (Di sabato 20 agosto 2022) Nella penultima giornata di gare agli Europei di nuoto di Roma 2022 è la giornata dell’oro di Paltrinieri. Nel medagliere l’Italia sale a quota 60^, staccando sempre di più Ucraina e Gran Bretagna. Anche dagli Europei di canoa in corso a Monaco di Baviera arriva un altro oro per gli azzurri. Nel K2 200 con Di Liberto e Rizza. In acqua che sia quella libera delle grandi distanze a Roma o vogando in una canoa in terra di Germania, il risultato non cambia: arrivano le medaglie d’oro per Greg Paltrinieri nella 5 km e per il duo Di Liberto e Rizza nel K2 200. Da sinistra: @ANSA/GIUSEPPE LAMI e @EPA/Adam WarzawaNel pomeriggio poi è caos nella 25 km in acque libere dove la ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 agosto 2022) Nella penultima giornata di gare aglididiè la giornata dell’oro di Paltrinieri. Nelre l’Italia sale a60^, staccando sempre di più Ucraina e Gran Bretagna. Anche daglidiin corso adi Baviera arriva un altro oro per gli. Nel K2 200 con Di Liberto e Rizza. In acqua che sia quella libera delle grandi distanze ao vogando in unain terra di Germania, il risultato non cambia: arrivano led’oro per Greg Paltrinieri nella 5 km e per il duo Di Liberto e Rizza nel K2 200. Da sinistra: @ANSA/GIUSEPPE LAMI e @EPA/Adam WarzawaNel pomeriggio poi è caos nella 25 km in acque libere dove la ...

