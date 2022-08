Europei di Nuoto, nota ufficiale della Len: la 25 km di fondo è cancellata (Di sabato 20 agosto 2022) Ostia – Gara cancellata. La venticinque si ferma dopo 19 chilometri senza assegnare medaglie. Lo decide la commissione tecnica della LEN dopo una lunga riunione. I giudici in acqua avevano interrotto ritenendo che non ci fossero più le condizioni di sicurezza per proseguire, che noi da terra non avevamo avvertito. Per i tecnici e gli atleti si sarebbe potuto continuare. Di fatto sono cancellate cinque medaglie all’Italia: l’oro potenziale di Mario Sanzullo, gli argenti di Dario Verani e Barbara Pozzobon, i bronzi di Matteo Furlan e Veronica Santoni. Non c’è stata una comunicazione sufficientemente chiara da parte dei giudici, è trascorso troppo tempo prima che gli stessi atleti riuscissero a capire cosa fare e a quel punto i giudici arbitri non sono più stati in grado di rilevare tutte le posizioni provvisorie. Nel corso della riunione ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 20 agosto 2022) Ostia – Gara. La venticinque si ferma dopo 19 chilometri senza assegnare medaglie. Lo decide la commissione tecnicaLEN dopo una lunga riunione. I giudici in acqua avevano interrotto ritenendo che non ci fossero più le condizioni di sicurezza per proseguire, che noi da terra non avevamo avvertito. Per i tecnici e gli atleti si sarebbe potuto continuare. Di fatto sono cancellate cinque medaglie all’Italia: l’oro potenziale di Mario Sanzullo, gli argenti di Dario Verani e Barbara Pozzobon, i bronzi di Matteo Furlan e Veronica Santoni. Non c’è stata una comunicazione sufficientemente chiara da parte dei giudici, è trascorso troppo tempo prima che gli stessi atleti riuscissero a capire cosa fare e a quel punto i giudici arbitri non sono più stati in grado di rilevare tutte le posizioni provvisorie. Nel corsoriunione ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, che vince la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuo… - CricriLabointer : Non sono una patita dello #sport in generale, ma gli europei di atletica e di nuoto sono un bel vedere e soprattutt… - zazoomblog : Europei di Nuoto Italtuffi senza limiti: Marsaglia oro e Tocci bronzo dai tre metri - #Europei #Nuoto #Italtuffi… -