Europei di nuoto nel caos: sospesa la 25 km nel mare di Ostia. Gli azzurri avrebbero vinto 5 medaglie su 6 (Di sabato 20 agosto 2022) caos nella penultima giornata degli Europei di nuoto di Roma. La gara di Ostia, la 25 km in acque libere, è stata prima interrotta all'11/o dei 15 giri totali, poi cancellata ufficialmente senza possibilità di assegnare le medaglie dopo oltre 3 ore dalla sospensione. Una decisione che il dt del nuoto di fondo degli azzurri, Stefano Rubaudo, definisce "ingiusta per gli atleti e le Federazioni" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 agosto 2022)nella penultima giornata deglididi Roma. La gara di, la 25 km in acque libere, è stata prima interrotta all'11/o dei 15 giri totali, poi cancellata ufficialmente senza possibilità di assegnare ledopo oltre 3 ore dalla sospensione. Una decisione che il dt deldi fondo degli, Stefano Rubaudo, definisce "ingiusta per gli atleti e le Federazioni" L'articolo proviene da Firenze Post.

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, che vince la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuo… - juve3stars : RT @LaCnews24: Europei di nuoto, medaglia per Tocci e De Rose: “i bronzi di Calabria” conquistano il podio nei tuffi - pccpla : RT @sportface2016: +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA CON L'… -